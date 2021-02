अली गोनी को प्यार भरे मैसेज के साथ जैस्मीन भसीन ने किया बर्थडे विश, बोलीं- जबसे तुम मेरी लाइफ में आए हो...

नई दिल्ली: कलर्स का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 14' खत्म हो चुका है। एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने शो की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। शो खत्म होने के बाद कंटेस्टेंट्स अलग-अलग अंदाज में जश्म मना रहे हैं। अली गोनी और जैस्मीन भसीन जम्मू के लिए रवाना हो गए थे। यहां अली ने परिवार के साथ मिलकर अपना 30वां जन्मदिन मनाया। बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस बीच जैस्मीन भसीन ने अली गोनी को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है।

जैस्मीन भसीन ने सोशल मीडिया पर अली के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों एक-दूसरे को देखते हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए जैस्मीन ने कैप्शन में लिखा है कि तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। उन्होंने लिखा, ''हैप्पी बर्थडे मेरे हीरो। तस्वीर में मेरे चेहरे पर जो स्माइल दिख रही है वह तुम्हारी वजह से है। जब से मैं तुमसे मिली हूं तुम हमेशा मेरे चेहरे पर स्माइल लाते हो। मैं रोज तुम्हारी आंखों को देखती हूं जो मुझे उन सब चीजों की याद दिलाती हैं, जिससे मैं मुस्कुराती हूं। जबसे तुम मेरी लाइफ में आए हो, मेरी लाइफ बदल गई है। मेरे दोस्त मेरे प्यार को दिल से ढेर सारा प्यार।''

This is something #Jasminians #FamAly #JasLyians #RKVians were waiting for ! This post is an emotion ! #AlyGoni #JasminBhasin #RahulVaidya ❤️#HappyBirthdayAlyGoni pic.twitter.com/gzyNaZFreh