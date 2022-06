Karan Singh Grover संग तलाक पर पहली बार बोलीं Jennifer Winget, कहा- 'मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी'

इसी बीच जेनिफर विंगेट ने अपने तलाक को लेकर बात की है। साल 2012 में दोनों ने शादी की, लेकिन दो साल के भीतर 2014 में ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों का तलका चौंकाने वाला था, क्‍योंकि 2009 से ही दोनों इंडस्‍ट्री के सबसे 'क्‍यूट कपल' माने जाते थे। जेनिफर विंगेट ने बताया है कि करण सिंह ग्रोवर के साथ तलाक लेने के बाद जेनिफर विंगेट का कैसा हाल हो गया था।

जेनिफर विंगेट ने बताया कि तलाक के दौरान मैं बुरी तरह टूट गई थी। लोग कमेंट कर मुझे परेशान कर रहे थे। उस समय हम दोनों चाहते थे कि प्राइवेसी रहे, लेकिन लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी।

