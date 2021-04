जेनिफर विंगेट ने बताया कोरोना के बीच अपना हाल, क्यों सोशल मीडिया से हुई थीं गायब

नई दिल्ली | एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट टीवी की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार रहती हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी कमाल की है। फैंस जेनिफर के हर पोस्ट का इंतजार करते हैं। हाल ही में जेनिफर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कोरोना के बीच अपना हाल बताया। जेनिफर ने बताया कि वो कुछ वक्त से सही नहीं थी और सोशल मीडिया पर इतने वक्त से चुप क्यों थी। जेनिफर ने जैसे ही अपना वीडियो पोस्ट किया उनके फैंस लगातार ढेरों पॉजिटिव मैसेजेस कमेंट सेक्शन में भेज रहे हैं।

जेनिफर ने शेयर किया वीडियो

जेनिफर विंगेट ने अपने अनएडिटेड और अनफिल्टर्ड विचार फैंस के साथ शेयर किए। वो बिना मेकअप के साथ वीडियो में आईं और उन्होंने अपने फैंस के साथ डायरेक्ट बात की। जेनिफर ने कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने के लिए अपने फैंस से माफी भी मांगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि कई दिनों से वो कई सारे इमोशन्स के साथ लड़ रही हैं। कभी दुखी होती हैं, कभी खुश होती हैं तो कभी निराश रहती हैं। वो पूरी तरह से अपसेट और डिप्रेस्ड नहीं थीं लेकिन कुछ तो हो रहा था जिसके कारण वो बस चीजों को देख रही थीं। जेनिफर ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में वो समझ रही हैं कि खुद को और दूसरों को कैसे मोटिवेट रखें।

After watching Jen’s IGTV video, all I wanted to say to Jenna is 👇🏻#JenniferWinget pic.twitter.com/vWnL75fm2I