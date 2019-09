जेठालाल को अचानक मिल गए सुपरस्टार रजनीकांत, तारक मेहता एक्टर ने दिया लाजवाब रिएक्शन

मुंबई। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ( Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ) के मुख्य किरदार 'जेठालाल' ( Jetha Lal ) का सामना अचानक सुपरस्टार रजनीकांत ( RajiniKant ) से हो गया। सुपरस्टार से अचानक मुलाकात होने पर जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी का रिएक्शन देखने लायक था।

दिलीप जोशी ने रजनीकांत से अपनी मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। तस्वीरों के साथ दिलीप जोशी ने लिखा, ' भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमेशा से ही रजनी सर से मिलना चाहता था। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय संयोग था कि मैं उनसे फिल्म सिटी में मिल पाया। वह मेरे लिए प्रेरणास्वरूप हैं और विनम्रता की खान हैं। उनसे मिलकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।'

Bhagwan ke Ghar, der hai Andher nahi. Always wanted to meet Rajni Sir in person. It was an absolutely unbelievable coincidence, bumping into him at Film City! An inspiration and the epitome of humbleness. Feeling so...so lucky to have met him 🙌🏻 Thank You Rajni Sir! 😇 pic.twitter.com/Ub9qjfuer3