दुश्मनी भूल दो साल बाद एक साथ आए कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, Video हो रहा है वायरल

नई दिल्ली: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो टीवी का पॉपुलर शो है। उनके शो में कई कॉमेडियन्स ने अलग-अलग किरदार निभाए, जोकि काफी हिट रहे। इन्हीं में से सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के किरदार हैं गुत्थी और मशहूर गुलाटी। सुनील के इन दोनों किरदारों को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन एक दिन अचानक सुनील ग्रोवर ने कपिल के शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खबरें आई कि दोनों के बीच फ्लाइट में हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद सुनील ने ये फैसला लिया।

It was such a special n beautiful evening paji. Thanks for all the love n warmth. God bless the beautiful couple n congratulations to whole kumria family n friends 🙏 https://t.co/DKDSxoDh9e