कपिल शर्मा के शो 'फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा' की शूटिंग के लिए रानी मुखर्जी ने उनका 2 घंटे इंतजार किया। जिसके बाद उन्हें कॉल आता है कि कपिल ने शूटिंग कैंसिल कर दी है। जहां कपिल को रानी के साथ शूट करने के लिए दोपहर करीब 2 बजे पहुंचना था। वहां वह शाम 7:30 बजे तक भी नहीं पहुंच पाए। जिसके बाद रानी उनका दो घंटे तक इंतजार करके लौट गईं।

खबरों की मानें तो रानी मुखर्जी को छह बजे 'फैमिली टाइम विथ कपिल शर्मा' के सेट पर आना था। शूट के लिए रानी यश राज स्टूडियो से 15 मिनट के अंदर निकलने ही वाली थीं कि उनकी टीम से अपील की गई कि वह 8 बजे शूटिंग के लिए आएं। जिसके लिए उन्होंने दो घंटे इंतजार भी किया, मगर उनकी टीम के पास फिर कॉल आया कि कपिल शर्मा ने शूटिंग कैंसिल कर दी है इसलिए अब वह सेट पर ना आएं।

सूत्रों की मानें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कपिल ने गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। उनकी वजह से कई स्टार्स को परेशानी झेलनी पड़ी है।

उन्होंने अपने पहले दो शोज की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स शाहरुख खान, अक्षय कुमार , अर्जुन रामपाल , अनिल कपूर , अर्जुन कपूर, परेश रावल और अजय देवगन समेत कई एक्टर्स को इंतजार करवाया है।

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कपिल ने हाल ही में फिल्म 'बागी-2' के लीड एक्टर्स टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी के साथ भी 'फैमिली टाइम विथ कपिल शर्मा' की शूटिंग कैंसिल कर दी। जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि तकनीकी कारणों के चलते शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। जिसके बाद कपिल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि टाइगर श्रॉफ के साथ कोई शूटिंग शेड्यूल था ही नहीं।





Tiger was never supposed to shoot for our 2nd episode, so shoot cancel hone ka sawaal hi paida nahi hota.kuch to authenticity rakha karo yaar.Twitter kya ab explanation dene ke liye hi reh gya hai?Best wishes to my brother @iTIGERSHROFF for #baaghi2 see u soon bro.. lots of love