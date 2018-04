कॅामेडियन कपिल शर्मा हाल में ट्विटर पोस्ट के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे पोस्ट जारी किए हैं जिनमें अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है। इतना ही नहीं ट्विटर पोस्ट के बाद कपिल ने अपने एक्स मैनेजर नीति, प्रीति के अलावा एक पत्रकार के खिलाफ उनसे पैसों की उगाही और प्रताड़ित करने का केस दर्ज कराया है। उन्होंने अपने आरोप में कहा है कि इनकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से गुजरना पड़ा है।

कपिल ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में उनसे 25 लाख रूपए मांगे जाने के आरोप में नीति, प्रीति और फिल्म पत्रकार विक्की लालवानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि पत्रकार ने पैसा न देने पर उनके खिलाफ डिजिटल मीडिया पर झूठी खबरें देने का सिलसिला शुरू कर दिया।

Kapil Sharma filed a police complaint against his ex-managers Neeti, Preeti and journalist Vicky Lalwani for trying to extort Rs 25 lakhs from him, alleged Vicky Lalvani started a false & malicious propaganda to defame him in digital media after he refused to pay him the amount pic.twitter.com/F50H1tSDFt — ANI (@ANI) April 7, 2018

बता दें यह आपत्तिजनक ट्वीट्स थोड़ी देर में डिलीट कर दिए गए थे। बाद में कपिल शर्मा ने इस बारे में फिर से ट्वीट कर कहा, 'मैंने जो भी लिखा था, अपने दिल से लिखा था। मेरी टीम ने ये ट्वीट्स डिलीट कर दिए थे, लेकिन मैं इस बिकाऊ रिपोर्टर से डरने वाला नहीं हूं। वह महज कुछ रुपयों के लिए किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता है, बेशर्म।'

Maine jo b likha tha apne dil se likha tha.. it was my team who deleted my tweets .. But main is kutte bikaayu reporter se darne wala nahi hu.. he can write anything for anybody just for few bucks. Shameless — KAPIL (@KapilSharmaK9) April 7, 2018

साथ ही कपिल ने अपने इस दर्ज केस की कॉपी ट्विटर पर शेयर की और कहा, 'कुछ लोग आपको सिर्फ कुछ पैसों के लिए बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन किसी गलती के खिलाफ बोलने या मोर्चा उठाने में वक्त बीत जाते हैं...यह मैं आज कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा।'

कपिल ने आरोप लगाया कि साल 2016-2017 में उनके सारे महत्वपूर्ण काम मिस नीति और प्रीति ही देखा करती थीं। फिर कपिल को ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों के परफॉर्मेंस में जबरदस्त गैप हो रहा है, क्योंकि वह अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उस दौरान उन्हें बेवजह काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बाद में जाकर कपिल को अहसास हुआ उनको ठीक ढंग से रीप्रजेंट नहीं किया गया है जिसकी वजह से मीडिया में उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा है। इसी कारण कपिल ने नीति और प्रीति को नौकरी ने निकाल दिया । शिकायत में यह भी लिखा गया कि नीति और प्रीति कपिल के रोजमर्रा की लाइफ और पर्सनल लाइफ से भी जुड़े कई राज जानती थीं।

Some people just want to defame you for few bucks but it will take ages to make a stand against the wrong.. I shall do it today n forever.. pic.twitter.com/Vg8bJoWwhF — KAPIL (@KapilSharmaK9) April 7, 2018

इसमें यह भी लिखा गया है कि महीने पहले उनके करीबी मिस्टर गुरजोत को किसी व्यक्ति ने सम्पर्क किया और कपिल की डैमेज इमेज को बचाने के लिए खास मीडिया वेबसाइट को 25 लाख रुपए देने की बात कही, जिसके लिए कपिल ने सीधे-सीधे इनकार कर दिया था। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस डिमांड के बाद इस वेबसाइट ने कपिल के कॅरियर, फाइनैंस, रिलेशनशिप और फ्रेंड्स के लिए गलत बातें लिखीं, जिससे कपिल के मेंटल और इमोशनल हेल्थ को काफी चोट पहुंची। कहा गया है कि एक छोटी सी छोटी बात को भी बड़ा बनाकर नेगेटिव अंदाज में पेश किया जाने लगा, जिनमें से कुछ जानकारियां ऐसी थीं जो केवल मिस प्रीति और नीति ही जानती थीं, जब वह उनकी क्लाइंट थीं। शिकायत में इस बात का भी जिक्र है कि मार्च 2018 में भी उनके बारे में कुछ पर्सनल बातें छापी गईं, ताकि उनके इमेज को नेगेटिव दिखाया जा सके। इस शिकायत में कपिल ने मिस प्रीति और नीति के अलावा इस वेबसाइट के पत्रकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

इन झूठी और दुर्भावनापूर्ण पब्लिसिटी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा इमोशनल क्षति पहुंची है, जिससे उबरने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल काउंसलिंग का सहारा लिया और अभी भी मेडिकेशन से गुजर रहे हैं।

इस बारे में आरोपी पत्रकार ने भी कपिल और अपनी फोन रिकॅार्डिंग के जरिए अपना पक्ष सामने रखा।