जब इवेंट में अनुषा दांडेकर को देखकर करण कुंद्रा गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को करने लगे किस, एक्ट्रेस ने किया इग्नोर

एक समय था जब अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा की गिनती टीवी के बेस्ट कपल्स में होती थी। दोनों को साथ में खूब पसंद किया जाता था। दोनों एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाते नजर आते थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हाल ही में एक इवेंट में दोनों फिर आमने सामने आए।

हालांकि इवेंट में करण अकेले नहीं थे इस दौरान उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी भी साथ थीं। इवेंट में अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा आमने सामने टकराए तो उनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। सोशल मीडिया पर इस एक्स कपल की तस्वीरें हंगामा मचा रही हैं।

Karan Kundrra met Anusha Dandekar for the first time after the breakup