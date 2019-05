फिल्म 'Hume Tumse Pyar Kitna' का टीजर जारी, करणवीर बोहरा ने पार की पागलपन की सारी हदें

छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर करणवीर बोहरा दिनों अपनी अपने होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म 'Hume Tumse Pyar Kitna' को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हैं। हाल ही में इस टीम का टीजर जारी किया गया है। यह टीजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को बहुत पसंद कर रहे है। पिछले दिनों इस फिल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था।

एनालिस्ट तरण आदर्श ने गुरूवार को फिल्म 'हमें तुमसे प्यार कितना' का टीजर जारी है। इस टीजर में करण के सिर से खून टपक रहा है और वह प्रिया बनर्जी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे है। देखने में यह वीडियो बहुत ही डरावना है। इस फिल्म में उनके साथ प्रिया बनर्जी, समीर कोचर और महेश बलराज भी नज़र आयेंगे। फिल्म को ललित मोहन ने डायरेक्ट किया है।

Karanvir Bohra a, Priya Banerjee, Samir Kochhar and Mahesh Balraj... Teaser of #HumeTumsePyaarKitna... Directed by Lalit Mohan... 28 June 2019 release. #HTPKTeaser pic.twitter.com/7sHBn4mL8t