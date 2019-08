KBC 11: सही जवाब पता था फिर भी 1 करोड़ जीतने से ऐसे चूक गईं एमपी की चरणा गुप्ता

सोनी टीवी के मशहूर रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati 11)' के 11वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को 11वें सीजन का पहला करोड़पति मिलते-मिलते रह गया। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठीं चरणा गुप्ता ने बहुत बढ़िया खेल खेला। उन्होंने 14 सवाल का सही जवाब दिया और 15वें सवाल पर पहुंच गईं। इस सीजन में 15वें सवाल तक पहुंचने वाली चरणा पहली कंटेस्टेंट रहीं।

शो की ग्रैंड ऑपनिंग बिग बी ने 'विश्वास पे अपने अड़े रहो' कविता के साथ की। सोमवार के एपिसोड में 'फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट' का सही जवाब देकर मध्य प्रदेश की चरणा गुप्ता को हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। चरणा पेशे से लेबर ऑफिसर हैं। वैसे तो चरणा पूरे गेम में काफी सूझबूझ और समझदारी के साथ खेलीं, लेकिन 1 करोड़ के सवाल पर आकर चरणा ऐसी अटकीं कि उन्हें केवल 50 लाख रुपये से ही संतुष्ट होना पड़ा।

