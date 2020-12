Kavita Kaushik ने सुदेश बेरी के लिए भेजा मैसेज और ट्रोलर्स से कहा- मुझे बुरा बनाओ प्लीज

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का फिनाले वीक चल रहा है। वहीं कविता कौशिक (Kavita Kaushik) के रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) से एक सवाल करने के बाद से बवाल मचा हुआ है। रुबीना अपने ही को-स्टार सुदेश बैरी का नाम भूल गई थी जिसे लेकर वो बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। कविता कौशिक बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी हैं और सोशल मीडिया (Social media) पर खूब एक्टिव हैं। लेकिन वो बिग बॉस को लेकर कोई भी चर्चा नहीं करन चाहती हैं। हालांकि उन्होंने सुदेश बैरी (Sudesh Berry) के लिए एक मैसेज लिखा है। साथ ही हेटर्स को भी एक कड़कदार संदेश भेज दिया है।

Hey kamya, pls convey to Sudesh ji that for what its worth im a huge fan of his work and personality🙏 https://t.co/tMk5AFlqKA

कविता कौशिक अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ऐसे ही वो बिग बॉस के घर से बाहर भी आई थीं। अब उन्होंने रुबीना दिलैक के जवाब के बाद सुदेश बैरी के लिए भी मैसेज लिखा है। कविता ने ये खास संदेश काम्या पंजाबी को दिया है और कहा है कि वो सुदेश बैरी तक इसे पहुंचा दें। कविता ने काम्या पंजाबी के ट्वीट पर लिखा- हेलो काम्या, कृपया सुदेश जी तक ये मैसेज पहुंचा देना कि मैं उनके काम की बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे उनकी दमदार पर्सनैलिटी बहुत पसंद है। बता दें कि बीते दिनों रुबीना दिलैक ने एक टास्क के दौरान गलती कर दी थी। अपने सीरियल शक्ति- अस्तित्व के एहसास की स्टारकास्ट के नाम में रुबीना सुदेश बेरी का नाम भूल गईं थीं।

Dear youtubers,n those messaging n calling for interviews pls know that if I cared to give more explanations I would've stayed back n not walked out at will, you can go ahead n write or say anything😊, just if you paint me bad dont just stop at that , make me the devil 😈 cheers!