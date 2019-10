KBC 11 में चौंक गए अमिताभ, जब एक कंटेस्टेंट ने पत्नी के लिए बतायी दिल की बात, VIDEO VIRAL

छोटे पर्दे का मशहूर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 11' में बिहार के कंटेस्टेंट कुमार रंजन ने अमिताभ बच्चन समेत सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। अमिताभ ने कुमार रंजन से पूछा कि वे केबीसी में जीती हुई रकम का क्या करेंगे? इस पर रंजन का जबाव था कि वो अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदेंगे।

