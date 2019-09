गरीबी के दिनों में 48 घंटे में खोया बेटा, 8वीं पास रूमा ने 22 हजार महिलाओं की सवारी जिंदगी, दर्द भरी दास्तां सुन भावुक हुए अमिताभ

महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) के पॉपुलर टीवी 'कौन बनेगा करोड़पति' ( Kaun Banega Crorepati ) में शुक्रवार रात 'कर्मवीर स्पेशल' शो में एक शख्सियत रूमा देवी ( Ruma Devi ) पहुंची, जिन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने दम पर 22 हजार से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। शो होस्ट अमिताभ बच्चन से भी उनसे प्रेरित हुए और शो के बीच ऐसे कई मौके आए जब अमिताभ और सारी ऑडियंस भी भावुक हो गईं। रूमा देवी के अगर शिक्षा के स्तर की बात करें तो वो सिर्फ आठवीं पास हैं और उनके लिए केबीसी गेम खेलना बड़ा मुश्किल था।

2018 में नारी शक्ति अवॉर्ड से हुई सम्मानित

रूमा देवी को साल 2018 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नारी शक्ति अवॉर्ड से सम्मानित किया था। जब अमिताभ ने रूमा देवी से पूछा कि आपने महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करने की कैसे ठानी। तो रूमा ने बताया, 'मेरी जब शादी हुई तो हमारा परिवार बहुत गरीब था तो हमने जो कसीदाकारी का करने की ठानी। 10 महिलाओं को लेकर बैग बनाने शुरू किए थे। इसके बाद ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़े और संस्था को हमारा काम पसंद आया।

रूमा देवी के प्रोडक्ट की ब्रैंड अंबेस्डर बनीं सोनाक्षी

'केबीसी' में रूमा देवी के साथ एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी पहुंचीं जो उनके काम से काफी प्रभावित हुईं और वह उनके प्रोडक्ट की ब्रैंड अंबेस्डर बनी हैं। रूमा ने बताया कि बैग बनाने के बाद हमने कपड़े बनाने का काम किया।

Here's an exclusive first look to another astounding episode https://t.co/SUoMeH6rmV#KBC11 @SrBachchan