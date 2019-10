बिग बॉस 13: खेसारी लाल यादव की हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री, वीडियो लीक!

नई दिल्ली। बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री को भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव का नाम बहुत पहले से सामने आ रहा था। लेकिन अब खेसारी का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है।ये वीडियो फिल्म सिटी में बिग बॉस 13 के सेट से लीक हुआ है।वीडियो को बॉस 13 के घर के बाहर शूट किया गया है। वीडियो में खेसारी लाल यादव को आंखें बंद कर मंच की ओर जाते देखा जा सकता है।

Khesari lal yadav is all set to enter in bigg boss house as a wild card entry .... pic.twitter.com/wf1rO0o9ir