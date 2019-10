BB13 : अचानक ये कंटेस्टेंट इस बड़ी वजह से Social Media पर हुई Troll, यूजर्स ने किए भद्दे कमेंट

TV का VIP शो Big Boss लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी कंटेस्टेंट के झगड़े तो कभी उनकी निजी जिंदगी से जुडी बातें शो को सुर्ख़ियों में बनाए रखती है। हाल ही में शो की साकी गर्ल Koena Mitra सोशल मीडिया पर Troll हो रहीं हैं। ट्रोल होने की वजह है उनकी खराब प्लास्टिक सर्जरी...इसको लेकर यूजर्स सोशल मीडिया पर भद्दे कमेंट कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल, हर एक्ट्रेस की तरह कोएना मित्रा ने भी अपने फेस को ज्यादा Attractive दिखाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया था। उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवाई थी। लेकिन उनकी सर्जरी सही नहीं होने से यह बिगड़ गई। बस फिर क्या था सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल और उनकी फोटो सामने आने के बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। जानकारी मिली है कि कई फिल्म निर्देशक भी इस घटना के बाद उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे।

यूजर्स उन्हें Michael Jackson कहते हुए ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'माइकल जैक्सन बिग बॉस में आ गया'। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन भी अपने नाक सर्जरी को लेकर सुर्ख़ियों में रहते थे। देखिए ट्रोलर्स के कमेंट..

#BigBoss13 I read about her cosmetic surgery gone wrong, I believe that was the reason for not only her face change but also her voice