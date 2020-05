Krushna Abhishek Birthday: मामा Govinda से माफी मांगना चाहते हैं कृष्णा, बड़ी वजह से आई थी रिश्तों में दरार

नई दिल्ली | कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक आज यानी 30 मई को अपना 37वां जन्मदिन (Krushna Abhishek Birthday) मना रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि कृष्णा बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के भांजे हैं, उन्होंने कई शोज में उनके नाम का इस्तेमाल किया। हालांकि कृष्णा अब अपने टैलेंट के बलपर एक जाना माना नाम बन चुके हैं। वहीं पहले जहां कृष्णा के मामा से अच्छे संबंध थे लेकिन एक वक्त पर आकर ये काफी हद तक बिगड़ गए। जिसको लेकर एक बार कृष्णा ने कहा भी था कि वो खुद मामा से माफी मांगना (Krushna Abhishek wants to apologise Govinda) चाहते हैं, लड़ाई खत्म करना चाहते हैं।





टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा था कि मामा के साथ सबकुछ ठीक करना चाहता हूं। उन्हें एक बार मुझसे बात करनी चाहिेए। मैं चाहता हूं कि मामा एक बार फोन करें, मुझे डांटे, मारें, गाली दें लेकिन बस ये लड़ाई खत्म कर दें। मामा और मामी सुनीता का हम पर अधिकार है। उन्हें गुस्सा भुलाकर मुझे गले लगा लेना चाहिए।

कृष्णा और गोविंदा की लड़ाई कोई नई नहीं है, कई बार दोनों के रिश्तों में खटास देखने को मिली है, लेकिन फिर सब ठीक भी हो गया। कपिल शर्मा शो में जब गोविंदा और उनकी पत्नी सुनिता (Govinda and Sunita in Kapil show) पहुंचे थे तब भी कृष्णा वहां से गायब (Krushna Abhishek not allowed to share stage) दिखे थे। जिसका कारण था कि सुनिता कृष्णा को वहां नहीं देखना चाहती थीं। कृष्णा ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि वो लोग मेरी बहन नर्मदा (गोविंदा की बेटी) के लिए आए थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा हालांकि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई थी।





बता दें कि कृष्णा और गोविंदा के रिश्तों में उस वक्त दरार (Krushna Govinda a fight reason) आई जब उनकी पत्नी कश्मीरा (Kashmera Shah Tweet) ने एक ट्वीट कर लिखा था- पैसे के लिए नाचने वाले। सुनीता ने इसे गोविंदा पर तंज बताया था। उन्होंने कहा था कि ये उन्हीं के लिए था क्योंकि उन्होंने एक शो में डांस करने के लिए पैसे लिए थे। जबकि कृष्णा ने इस ट्वीट को उनकी बहन आरती के लिए (Krushna clarified tweet meant for Arti Singh) बताया था। इस वाक्ये के बाद से ही गोविंदा और कृष्णा के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। वहीं कृष्णा लॉकडाउन से पहले द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में सपना (Krushna character sapna) के किरदार में नजर आ रहे थे। सभी शोज की शूटिंग अभी बंद हैं, इसीलिए वो भी घर में अपना वक्त बिता रहे हैं।