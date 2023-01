35 साल की उम्र में मशहूर एक्ट्रेस ने की 10वीं शादी, फोटो शेयर कर कही ये बात

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या कई सालों से फेमस टीवी सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता बनकर दर्शकों का दिल जीत रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट के जरिए बड़ा खुलासा किया है जिसे जानकर फैंस भी हैरान है। एक्ट्रेस ने बताया कि वो लगभग 10 बार दुल्हन बन चुकी हैं।

Kundali Bhagya actress Shraddha Arya is happy on her 10th on-screen wedding, shared photos from set