लाल कृष्ण आडवाणी को भा गई थी रामायण की सीता की आवाज, फिर हुई थी राजनीति में एंट्री

नई दिल्ली: दूरदर्शन पर 'रामायण' (Ramayan) के दोबारा प्रसारण से इसके सभी एक्टर्स एक बार फिर चर्चा में हैं। 80 के दशक में रामायण में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को लोग सही में भगवान मानने लगे थे। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता दीपिका चिखलिया (Deepika Chikhalia) को दर्शक असल जिंदगी में भी पति, पत्नी ही समझते हैं। इस बात का खुलासा खुद दीपिका ने किया है। साथ ही एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कैसे उनकी मुलाकात लाल कृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani) से हुई थी और फिर कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा।

दरअसल, एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया था कि 'मैं गुजरात में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। जहां मेरी मुलाकात रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविन्द त्रिवेदी से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आडवाणी जी ढूंढ रहे हैं उन्हें आपका नंबर चाहिए। मुझे लगा ऐसे ही मिलना चाहते हैं। उसके बाद मैं आडवाणी जी से मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि 'आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की मेंबर बनें।' जिसके बाद मैंने राजनीति में कदम रखा।

An old pic when I stood for election from baroda now called as Vadodara extreme right is our PM narendra modi ji nxt to hom was LK Advaniji and me and nalin bhatt in charge of the election @narendramodi @pmo#lkadvani##contest#election#ramayan pic.twitter.com/H5PsttaodC