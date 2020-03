लॉकडाउन: घरो में कैद लोग देखना चाहते हैं ये दो शो, सोशल मीडिया पर कर रहे मांग

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के कारण पीएम मोदी ने पूरे देश में 21 दिन का पूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में सभी लोग अपने घरों में कैद हैं। टीवी पर भी उन्हें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। शोज की शूटिंग बंद होने से नए एपिसोड प्रसारित नहीं हो रहे हैं। रिपीट टेलिकास्ट ही दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर रामायण और महाभारत के दोबारा प्रसारण की मांग उठाई है।

Dear @narendramodi ji @PrakashJavdekar ji



Please consider asking DD, and advising other channels, to telecast Ramanand Sagar's Ramayana and B R Chopra's Mahabharata daily. Perhaps two episodes a day each.



They acted as magnets in quarantining people back then. They still can.