मधुरिमा तुली और विशाल आदित्य सिंह फिर आए एक दूसरे के करीब, फैंस साथ में देखकर हुए एक्साइटेड

नई दिल्ली | टीवी की चर्चित जोड़ी मधुरिमा तुली (Madhurima Tuli) और विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) से बाहर आने के बाद अलग हो गए थे। मधुरिमा और विशाल ने अपने ब्रेकअप (Vishal Madhurima breakup) का ऐलान का तो काफी पहले ही कर दिया था। हालांकि बिग बॉस के घर में ये जोड़ी एक बार प्यार और तकरार दिखाती नजर आई थी। दोनों के फैंस को लगा था कि अब सबकुछ ठीक हो जाएगा। बता दें कि विशाल और मधुरिमा ने सीरियल चंद्रकांता-एक मायावी प्रेम गाथा (Chandrakanta-Ek Mayavi Prem Gaatha) में साथ काम किया था। इसी सीरियल से दोनों की नजदीकियां भी बढ़ी थीं। अब ऐसा लग रहा है कि विशाल और मधुरिमा एक बार फिर से साथ आ गए हैं।

हाल ही में विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए दिखाई दिए। दोनों का ये प्यार ये रियल लाइफ में नहीं बल्कि रील लाइफ में देखने को मिला। जी हां, दरअसल, दोनों एक रोमांटिक गाने में नजर आने वाले हैं जिसका नाम 'ख्वाबीदा (Khwabeeda)' है। इस गाने को मधुरिमा के भाई श्रीकांत ने डायरेक्ट किया है। दोनों का रोमांटिक नंबर जल्द रिलीज होगा। इसका एक मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है जिसे मधुरिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। विशाल इसमें मधुरिमा के माथे पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं।

Witness the magical love story of Meera and Rudra in the most captivating song of the year #Khwabeeda ✨



Stay Tuned!@madhurimatuli19@vishalsingh713@SwatiSinha2309@MusicSvmt@I_Am_Mohn#ViRima #MadhurimaTuli #VishalAdityaSingh #Khwabeeda #MusicVideo pic.twitter.com/AHoxzZxDiG