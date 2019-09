महिला रिपोर्टर को LIVE रिपोर्टिंग के दौरान युवक ने अचानक किया KISS, तेजी से हो रहा VIDEO VIRAL

Man Kissed TV Reporter Video : महिला रिपोर्टर को लाइव टीवी पर Kiss करने वाला वीडियो इन दिनों Social Media पर काफी Viral हो रहा है। महिला रिपोर्टर के साथ फील्ड में हुई ये घटना तेजी से वायरल हो रही है।

वायरल वीडियो में एक महिला TV Reporter फील्ड में रिपोर्टिंग कर रही है और सड़क पर घुमता हुआ व्यक्ति महिला को Live TV पर ही 'चूम' लेता है। खैर ये हरकत करने वाले व्यक्ति पर एक्शन भी हो गया है। आरोपी व्यक्ति को अब उत्पीड़न का मामला झेलना पड़ेगा।

दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के कंटकी के लाइसविले में महिला रिपोर्टर सारा रिवेस्‍ट 'बॉरबोन एंड बियॉन्‍ड म्‍यूजिक फेस्‍टिवल' कवर कर रही थी। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्श महिला के पीछे आकर खड़ा हो गया और कैमरे में देख हंसने लगा और वहां से चला गया।

फिर कुछ मिनट बाद ही शख्श अचानक वापिस आया और रिपोर्टर को चूमने की कोशिश की। इस दौरान रिपोर्टर ने अपने आप को कैसे-जैसे संभाला। लेकिन ये सब लाइव टीवी पर प्रसारित हो गया। सारा घटना के बाद असहज हो गयी और कहा, ये सही नहीं था।

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y