आज जिनकी बाहों में बाहें डालकर घूम रही हैं आकांक्षा पुरी, कभी उनके लिए दिया था ये भड़काऊ बयान

आखिरकार मीका सिंह ने भी स्वयंवर रचाकर अपनी दुल्हनिया चुन ही ली। शो के जरिए मीका सिंह ने अपनी दुल्हनिया ढूंढ ली है। मीका सिंह की दुल्हनिया उनकी लॉन्ग टाइम बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा पुरी बनी हैं। शो में आकांक्षा पुरी के साथ बंगाल की प्रांतिका दास और नीत महल फाइनलिस्ट बने थे, जिनमें से मीका सिंह ने अपनी बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा पुरी चुना है, लेकिन समय था जब आकांक्षा पुरी को मीका सिंह फूटी आंख नहीं सुहाते थे और वो किसी से भी शादी का सोच सकती थी, लेकिन मीका सिंह को अपना हमसफर हर्गिज नहीं बना सकती थीं।ऐसा हम नहीं बल्कि खुद अदाकारा ने कहा था।

एक महीने पहले शुरू हुए रियलिटी शो स्वयंवर मीका दी वोटी में आकांक्षा पुरी ने बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। हालांकि मीका और आकांक्षा दोनों एक- दूसरे को 13 साल से जानते थे। आकांक्षा और मीका सिंह के अफेयर की खबरें पहले भी आ चुकी हैं। दोनों की साथ में पिक्चर्स भी वायरल हो चुकी हैं। तब दोनों के बीच रिश्ते की खूब खबरें उड़ी थीं जिनको आकांक्षा ने सिरे से खारिज कर दिया था। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि वह और मीका सिंह एक-दूसरे से शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं।

akanskha puri had given this provocative statement for Mika Singh