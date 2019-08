दुल्हन बनकर मोनालिसा ने लगाए ऐसे ठुमके, वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

टीवी की खूबसूरत अभिनेत्री मोनालिसा अकसर अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली मोना आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त तहलका मचा रहा है। वायरल हो रही इस वीडियो में मोनालिसा फिल्म 'साहो' के डांस नंबर पर जमकर ठूमके लगा रही हैं।

मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से एक डांस वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह बाहुबली फेम प्रभास और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'साहो' के एक गाने पर जमकर कमर हिला रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो इस वीडियो में वह दुल्हन बनकर डांस कर रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए मोना ने लिखा, See What I Found @nehaadhvikmahajan... “Saiyaan Psycho” on A Heavy Lehenga .... Movements Restricted ha ha ha.... #bts #bridalshoot #mylove for #dance #saiyaanpsycho

दरअसल मोनालिसा इस वीडियो में फोटोशूट कराती नजर आ रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने गोल्डन कलर का प्रिट लहंगा पहना हुआ है। मोनालिसा का डांस तो गजब लग रहा है और उनके लुक से उनका डांस भी बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। फैंस को मोना का डांस बहुत पसंद आ रहा हैं। मात्र 24 घंटे के भीतर ही इस वीडियो एक लाख 14 हजार 600 से ज्यादा बार देखा जा चुका है।