टीवी सीरियल से अपने कॅरियर की शुरुआत करने वाली मौनी रॉय इन दिनों अपनी तस्वीरों को लेकर काफी चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली यह अभिनेत्री अपनी लेटेस्ट फोटोज और वीडियो फैंस के लिए शेयर करती रहती है। फिल्म 'गोल्ड' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली मौनी ने हाल ही में एक नई तस्वीर पोस्ट की है।

मौनी रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है। तस्वीर में वह बहुत ही खूबसूरत पोज देती नजर आ रही है। इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, Me , at most times, Shakespeare s fool.

कुछ दिनों पहले मौनी रॉय अपने लुक को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुई थी। बीते मंगलवार रात मुंबई में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'भारत' के प्रीमियर में नजर आई थी। मौनी की ड्रेस स्टाइलिश थी लेकिन उनका चेहरा पहले से कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। लोगों ने मौनी रॉय के लुक को देखकर उन्हें 'प्लास्टिक' करार दिया है।