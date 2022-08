जन्माष्टमी पर मौनी रॉय ने संस्कृत में पढ़ा श्लोक, कुछ हुए दंग, कुछ बोले -'पहले बैठना तो सीख लो'

टीवी से बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकी हैं एक्ट्रेस मौनी रॉय का हर कोई दीवाना है। इनकी खूबसूरती का हर कोई कायल है। हाल ही में अदाकारा ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की है। अदाकारा जल्द ही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में अहम भूमिका निभाते नजर आने वाली हैं। इस बीच अदाकारा ने जन्माष्टमी के मौके पर एक्ट्रेस ने श्लोक पढ़ते एक वीडियो शेयर किया जिसके चलते वो ट्रोल हो गईं।

अब आप सोच रहे होंगे कि भला श्लोक पढ़ने पर को कैसे ट्रोल हो सकता है, लेकिन अदाकारा को उनके बैठने के तरीके को लेकर ट्रोल किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर एक्ट्रेस ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो संस्कृत भाषा में श्लोक पढ़ते नजर आ रही हैं। मौनी ने पहले सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी और फिर पूजा करते हुए श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। मौनी को इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते देख यूजर्स हैरान हो गए। जहां कुछ लोगों ने इसपर उनकी तारीफ की तो वहीं कुछ ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।



एक अन्य यूजर ने मौनी के वीडियो पर कमेंट किया कि पहले बैठना तो सीख लो, फिर पूजा करना।’

mouni roy share video of reading shlok users says pehle baithna to seekh lo