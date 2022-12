तुनिषा शर्मा मामले पर बोले मुकेश खन्ना, कहा - हर खान नहीं करता लव जिहाद, मां-बाप हैं कसूरवार

तुनिषा शर्मा का सुसाइड मामला सुर्खियों में बना हुआ है। तुनिषा का इस तरह दुनिया छोड़ कर जाना हर किसी के लिए शॉकिंग है। वहीं इस मामले को लेकर दिग्गज टीवी एक्टर मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर तुनिषा की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तुनिषा की मौत को बचकाना बताते हुए, उनके माता-पिता को उनकी मौत का कसूरवार ठहराया है।

Mukesh Khanna expresses anger at Tunisha Sharma's family, says - not all Khans do Love Jihad