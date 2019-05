'तारक मेहता' की बबीता जी ने ममता बनर्जी के बारे में कही ऐसी बात, फैंस ने बरसाया प्यार

लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम में केंद्र में काबिज नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आती नजर आ रही है। देशभर में मोदी लहर देखी जा रही है। कई राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। इसी बीच मशहूर शो 'तारक महता का उल्टा चश्मा' की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता भी चर्चा में है।

एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने ट्विस्ट अकाउंट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ ऐसा लिख दिया। जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अभिनेत्री के फैंस को यह ट्वीट बहुत पसंद आ रहा है। अब तक उनके ट्वीट को 1,210 Retweets और 4,281 Likes मिल चुके है।

If #MamtaBanerjee and TMC wins in #WestBengal again, she should remember that the common people didn’t choose her. TMC goons snatched the right away from those people. It’s not democracy in #Bengal anymore, it’s clear dictatorship #ElectionResults2019 #SaveBengalSaveDemocracy