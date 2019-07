Nach Baliye की पूरी कंटेस्टेंट लिस्ट आई सामने, अनीता हंसनदानी और श्रद्धा आर्या समेत ये स्टार्स दिखाएंगे अपना टैलेंट

टीवी नगरिया में इन दिनों नच बलिए ( Nach Baliye ) सुर्खियों में है। जल्द ही इसका नया सीजन दस्तक देने वाला है। यह शो इस बार अपनी थीम के चलते बेहद डिमांड में है। दरअसल इस बार यह डांस रियलिटी शो एक्स कपल्स की थीम पर बेस्ड है। हाल में एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने इस अपकमिंग शो में अपने एंट्री की बात कन्फर्म की है। मीडिया में इस शो में एंट्री करने जा रहे कपल्स के नाम की एक लिस्ट सामने आई है। सलमान खान निर्मित नच बलिए ( Bach Baliye ) के 9वें सीजन में कई चर्चित चेहरों के शामिल होने की बात की जा रही है। खबरों के अनुसार उर्वशी, अनुज सचदेव के साथ डांस करती हुईं नजर आएंगी। देखिए पूरी लिस्ट-

Which face lies behind that mask? #NachBaliye9 , Coming soon, only on StarPlus @Urvashi9 pic.twitter.com/bEgY7cnly6

उर्वशी ढोलकिया - अनुज सचदेवा

मेकर्स ने हाल में एक प्रोमो रिलीज किया था। इस प्रोमो में उर्वशी ढोलकिया अपने एक्स के साथ डांस करती नजर आ रही थीं। उर्वशी के साथ अनुज सचदेवा शो में नजर आने वाले हैं।

There's a gorgeous face behind this mask! Could you guess Vishal's baliye? #NachBaliye9, Coming Soon only on StarPlus @vishalsingh713 pic.twitter.com/uTUlKkKwMv