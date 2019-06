इस शख्स को दुनिया मे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं नेहा कक्कड़, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा- मैं इनके लिए...

View this post on Instagram

Miliye Mere Bhai @tonykakkar se, Jo Mujhe Pyaar bhi Sabse Zyada Karte Hain and Daante bhi Bahut hain.. 🙈 Main Inhe Itna Maanti Hoon ke Inki Ek Bhi Baat Maine Aaj Tak Nahin Taali.. I Always Listen to what He says!! I learn sooo much from Him 🙌🏼 He’s The Best Brother one can have!! Zaruri Nahin Hai Ke Inke Birthday Pe Hi Inke Liye Aisi Post Ki Jayegi, I Can Post Any day for Him 😍 Love you Bhaiyu ♥️🙏🏼 . . #TonyKakkar #NehaKakkar #KakkarSiblings #KakkarFamily #DheemeDheeme