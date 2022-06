ट्रोलर्स को नहीं रास आया निया शर्मा का मेकअप, किसी ने बताया उर्फी की बहन तो किसी ने पूछा-इतनी गोरी कैसे हो गईं?

टेलीविजन की दुनिया की हॉट हसीनाओं में निया शर्मा का नाम टॉप पर आता है। अक्सर ये अपनी बोल्ड फोटोज से हॉटनेस की हदें पार करती नजर आती हैं। एक्ट्रेस की कई सारी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आते हैं। हाल ही में इनकी एक और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बेशक ये इसमें हॉट लग रही हैं, लेकिन बस इनके मेकअप ने खेल बिगाड़ दिया।

16 जून को पिंकविला स्टाइल आइकन इवेंट में निया ब्लैक कलर के आउटफिट में पहुंची थीं। इवेंट में सेलिब्रिटी को ग्लैमरस अवतार में देखा गया, जहां निया भी बोल्ड लुक में नजर आईं, लेकिन अपने मेकअप के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं।

nia sharma got trolled for her makeup