आई ये नौबत कि Nia Sharma को अपने सोशल मीडिया के बायो में लिखना पड़ा बेहद बदसूरत और कॉनगर्ल

टेलीविजन की दुनिया की हॉट हसीनाओं में निया शर्मा का नाम टॉप पर आता है। अक्सर ये अपनी बोल्ड फोटोज से हॉटनेस की हदें पार करती नजर आती हैं। एक्ट्रेस की कई सारी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आते हैं। इनका नाम एशिया की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस में आता है।

ये सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, लेकि क्या कभी आपने इनके ट्विटर बायो पर गौर किया है। नहीं तो अब कर लीजिए। दरअसल में एक्ट्रेस ने यहां बायो में लिखा है बेहद बदसूरत...फैशन सेंस की कमी है...हैम...कॉनगर्ल! वहीं निया के इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, 'आइए बात पर आते हैं, प्लीज। प्रिटी'।

nia sharma talks on being judged on fashion choices and harsh comments