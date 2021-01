नोबिता-शिजुका की शादी देखकर फैंस हुए इमोशनल, Doraemon के साथ शेयर कर रहे हैं बचपन की यादें.. Twitter पर टॉप ट्रेंड

नई दिल्ली | बच्चों के फेवरेट कार्टून डोरेमॉन (Doraemon) के शौकीन तो आप भी रहे होंगे। भारत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्टून शो डोरेमॉन के कुछ कैरेक्टर्स काफी फेमस हैं। जिसमें नोबिता (Nobita), शिजुका (Shizuka), डोरेमॉन, सुनियो (Suniyo) और जियान (Gian) लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हैं। इस कार्टून में डोरेमॉन और नोबिता की दोस्ती को लोगों ने बहुत पसंद किया। वहीं नोबिता और शिजूकी की स्पेशल फ्रेंडशिप भी हमेशा से लोगों को खूब भाई है। अब जल्द डोरेमॉन की दूसरी फिल्म रिलीज के लिए तैयार है जिसमें नोबिता और शिजूका का शादी दिखाई जाएगी। सोशल मीडिया पर जैसे ही नोबिता के साथ शिजूका की खबर सामने आई फैंस अपनी बचपन की यादों को लेकर इमोशनल हो गए।

डोरेमॉन पर बनी पहली फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई थी। उसके बाद अब इसका दूसरा पार्ट 'Stand by Me Doraemon 2' नाम से रिलीज होने जा रहा है। पहले पार्ट में डोरेमॉन और नोबिता की खट्ठी-मिट्ठी दोस्ती दिखाई दी गई थी। अब दूसरे पार्ट में नोबिता की बचपन की दोस्त शिजुका से शादी दिखाई जाएगी। वैसे तो ये फिल्म साल 2020 में नवंबर महीने में ही रिलीज हो चुकी है। लेकिन अब फरवरी महीने में इसे इंडोनेशिया में भी रिलीज किया जाएगा। जैसे ही ये खबर सामने आई लोग इसके बारे में सर्च करने लगे और नोबिता की शादी को लेकर इमोशनल हो गए।

finally... childhood ended 🥺💙

our boy Nobita did it well! .#nobita pic.twitter.com/zoiYzNi9sL — Aamir Ustad (@aamir_ustad) January 19, 2021

ट्विटर पर #Nobita टॉप ट्रेंड करने लगा। नोबिता और शिजुका की शादी को लेकर फैंस लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कई सारे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। दोनों की शादी की तस्वीरों के शेयर करते हुए लोग अपने बचपन के फेवरेट कार्टून शो को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना हो कि भले ही नोबिता अब बड़ा हो गया हो लेकिन हमारे लिए वो छोटा ही रहेगा। एक यूजर ने लिखा- अब हमारा बचपन खत्म हो गया। हमारे लड़के नोबिता ने बढ़िया किया। फिलहाल फैंस जहां नोबिता के लिए इमोशनल हो रहे हैं वहीं उसकी शादी को लेकर खुशी भी जता रहे हैं।

Omg Nobita finally got married to Shizuka.. Congratulations!! I am so happy for Nobita.. 🎉😭💃❤ pic.twitter.com/XJ88dPvVvS — SidNaaz Soulmates // Minnie ✨ (@SidNaaz_Forever) January 19, 2021

From this : To this :

Nobita got his Sizuka atlast 😭 pic.twitter.com/wmF482w16X — katha 💫 (@daffahojaosare) January 19, 2021

Nobita is finally getting married to Shizuka🥺🥺



Where's Dekisugi now?😏 pic.twitter.com/P35KGr54RZ — Sharon #Judaiyaan (@Sharon_drdz) January 19, 2021