बिग बॉस के 'एलीट क्ल्ब' के लिए छीड़ी जंग, पारस माहिरा ने रश्मि देसाई को दिया ये खतरनाक टॉस्क

View this post on Instagram

@asimriaz77.official aur @realsidharthshukla nahi control paaye apna gussa @realhinakhan ke saamne! Kya hoga ispe #BiggBoss ka vaar? Dekhiye aaj raat 10:30 baje. Anytime on @voot @vivo_india @daburamlaindia @[email protected] #BiggBoss13 #BB13 #SalmanKhan