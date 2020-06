Paras Chhabra बना रहे हैं Mahira के लिए खाना, कहा- कुछ बहुत बढ़िया पक रहा है

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) और माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में माहिरा ने पारस के साथ रिलेशनशिप (Paras Mahira relationship) को लेकर बात की थी। माहिरा ने कहा था कि पारस और वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त (Mahira Paras best of friends) हैं और सब समझते हैं। वहीं पारस छाबड़ा ने मोशन पोस्टर शेयर किया है जिसमें वो शेफ बने नजर आ रहे हैं। ये मोशन पोस्टर पारस और माहिरा के दूसरे म्यूजिक वीडियो (Paras Mahira song motion psoter) का है।

दरअसल पारस और माहिरा के बारिश (Paras Mahira Baarish Song) गाने को बेहद पसंद किया गया था। दोनों की केमेस्ट्री भी फैंस को खूब पसंद आई थी। अब दोनों का दूसरा गाना भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। उससे पहले गाने का मोशन पोस्टर शेयर कर उसका नाम बता दिया गया है। मोशन पोस्टर में गाने का नाम लिखा हुआ है हैशटैक लव सोनिए (Paras Mahira song Love Soniyea)। पारस और माहिरा के इस गाने को मीत ब्रदर्स लेकर आ रहे हैं। वहीं इसे पीयूष मेहरोलिया ने गाया है। पारस ने अपने इंस्टाग्राम पर ये मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- कुछ मजेदार पक रहा है, बने रहिए पाहिरा (#pahira) के साथ। मोशन पोस्टर से साफ पता चल रहा है कि पारस गाने में शेफ बने (Paras become chef for Mahira) हैं और माहिरा को इंप्रेस करने की कोशिश करने वाले हैं।





बता दें कि कुछ दिनों पहले पारस छाबड़ा ने माहिरा को लेकर बात करते हुए कहा था कि लॉकडाउन के दौरान हम कई बार मिले हैं। माहिरा से मिलकर अच्छी फीलिंग आती है और हम बहुत ही प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं। मैं उसको प्रपोज करके चीजों को खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं सब अपने आप हो। दिल में खुद ही प्यार की शुरुआत हो (Paras like to be in relationship with Mahira) और फिर हम खुद ही रिलेशनशिप में आ जाएं।





दोनों की नजदीकियां बिग बॉस 13 के दौरान बढ़ी थीं, शो में दोनों की क्यूट बॉन्डिंग दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। शो से बाहर आने के बाद पारस ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी से ब्रेकअप भी (Paras Chhabra breakup) कर लिया था। उसके बाद से ही पारस और माहिरा को कई बार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड (Paras Mahira bonding) करते हुए देखा गया है।