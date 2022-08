अनुपमा के सेट पर फिर दिखाई दिए पारस कलनावत, क्या शो में होने वाली है एक्टर की वापसी?

अनुपमा हर घर में देखे जाने वाला शो है। ये लोगों के पसंदीदा शोज में से एक है। कम समय में इस शो ने लोगों के दिलो में खास जगह बना ली है। हालांकि शो से Paras Kalnawat को निकाले जाने के बाद से उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन एक बार फिर शो ने रख्तार पकड़ ली है। इस बीच एक बार फिर Paras Kalnawat शो के सेट पर दिखाई दिए। इससे सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या पारस शो में फिर से वापसी करने वाले हैं?

Published: August 20, 2022 11:33:53 am

अनुपमा के बेटे समर यानी कि पारस कलनावत (Paras Kalnawat) को रातों-रात मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद एक्टर ने कई बातों का खुलासा किया था। अब एक बार फिर एक्टर सेट पर नजर आए। इससे कयास लगाए जाने लगे कि क्या पारस शो में वापसी करने वाले हैं? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें ये सच नहीं है। दरअसल में पारस अपने को स्टार्स को याद करते हुए अनुपमा के सेट पर जा पहुंचे और सबसे मुलाकात की। मुलाकात के वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि पारस ने सीरियल के सेट के बाहर ही अपने पुराने को स्टार्स से मुलाकात की।

Paras Kalnavat reached on the sets of Anupama