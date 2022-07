रातों- रात शो से बाहर किए जाने को Paras Kalnawat ने बताया पॉलिटिक्स, कहा- 'रुपाली गांगुली ने हाल तक नहीं पूछा'

छोटे पर्दे पर अनुपमा लोगों के पसंदीदा शोज में से एक है। इसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इन दिनों शो से पारस कलनवात के बाहर जाने के बाद काफी उथलपुथल मची हुई है। अनुपमा के बेटे समर यानी कि पारस कलनावत (Paras Kalnawat) को रातों-रात मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद अब एक्टर ने एक इंटरव्यू में चुप्पी तोड़ी है।

एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी पॉलिटिक्स है। साथ ही एक्टर ने यह भी कहा कि अगर आप इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनते तो आपके लिए यहां सर्वाइव कर पाना काफी मुश्किल है। आप तभी यहां रह सकते हैं, जब आप भी इसका हिस्सा बनें।



पारस कलनावत ने कहा ‘ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सबसे आगे नहीं हो रही हैं और लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी को-एक्टर रहीं अनाघा भोसले ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि, चारों ओर बहुत सारी राजनीति है।’

