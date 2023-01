द कपिल शर्मा शो पर पहुंचे पटना वाले खान सर, इस कहानी को सुन कर इमोशनल हुए कॉमेडियन

'द कपिल शर्मा शो' के अपकमिंग एपिसोड में मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास और पटना के खान सर आने वाले हैं। इस एपीसोड में खान सर कुछ ऐसे किस्से शेयर करने वाले हैं जिसे सुनकर कपिल शर्मा भी भावुक होते नजर आए। इस एपिसोड में यह देखने को मिलने वाला है कि कैसे पढ़ने वाले गरीब बच्चों की परेशानियां देख कर खान सर ने ठाना कि वो कभी पैसों की वजह से किसी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे।

Patna Wale Khan sir reached on The Kapil Sharma Show, comedian became emotional after listening to this story