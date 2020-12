एजाज खान के शारीरिक शोषण वाले राज पर बोली Pavitra Punia, एक्टर के लिए लिखा प्यार भरा मैसेज

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में पवित्रा पुनिया का सफर काफी बढ़िया रहा है। उन्हें दर्शकों ने बेहद पसंद किया हालांकि पिछले हफ्ते वो घर से बेघर हो गई थीं। एजाज खान के साथ उनकी लव केमेस्ट्री और बॉन्डिंग लोगों को बहुत बढ़िया लग रही थी। अब पवित्रा ने बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर एजाज खान के लिए पोस्ट किया है और उनके लिए अपना प्यार जताया है। गौरतलब हो कि डार्केस्ट सीक्रेट में एजाज ने बचपन में हुए शारीरिक शोषण का खुलासा किया था। जिसके बाद पवित्रा ने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने एजाज को खुदा का बच्चा बताया है।

पवित्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एजाज का शो से एक वीडियो शेयर किया है जहां वो बता रहे हैं कि उन्हें टच से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि बचपन में उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया था। पवित्रा ने इस पोस्ट में लंबा-चौड़ा मैसेज लिखा है- सोचा नहीं था ये लिख पाऊंगी अपने हाथों से...और इतनी हिम्मत जुटा पाऊंगी.. पर लिखना चाहती हूं। इस बात ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया है जो तुमने बताया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया है और मुझे याद है कि तुम हमेशा कहते थे कि मुझे टच मत करो। (तुम हम लड़ते भी थे) लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा था और किसी तरह से मैंने भी तुम्हें वो प्यार दिया जिसके लिए तड़पते थे और बचपन से तड़पते आए हो। मुझे तुमपर बहुत गर्व है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे दिल और आत्मा को समझ पाई हूं।

