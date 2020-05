ब्लॉकबस्टर फिल्म Bahubali के निर्माता ट्विटर पर कर रहे हैं ट्रेंड, Ramayan पर फिल्म बनाने की उठी मांग

नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा जगत की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली ( Bahubali ) और बाहुबली 2 ( Bahubali 2 ) बनाने वाले डायरेक्टर एसएस राजामौली ( SS Rajmouli ) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। बाहुबली में उनके काम को देख लोग उनके दीवाने हो गए हैं। दरअसल, हुआ कुछ यूं कि रविवार की सुबह से ही ट्विटर पर राजामौली ट्रेंड ( SS Rajamouli Trend ) कर रहे थे। वजह पता करने पर पाया गया कि 'रामायण' ( Ramayan ) की वजह से राजामौली ट्रेंड कर रहे थे। ये बात तो सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से दूरदर्शन ( Doordarshan ) ने दर्शकों के मनोरंजन के लिए 90 के दशक के सभी कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया है। जिसमें रामानंद सागर ( Ramanand Sagar ) की रामायण भी शामिल है। इस वक्त शो की टीआरपी बड़ी जबरदस्त जा रही है। दर्शकों को रामायण खूब पंसद आ रही है।

If Ramayan has to be remade, who else than Rajamouli can create and direct it!#RajamouliMakeRamayan @ssrajamouli pic.twitter.com/2YUmhVGcYk