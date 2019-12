डॉ. अंबेडकर कैरेक्टर को लेकर उत्साहित हैं प्रसाद जावड़े, अभिनेता ने ऐसे की तैयारी

View this post on Instagram

देकर हर नागरिक को बराबर का हक़ वे चाहते थे हर कोई आगे बढ़े साथ मिलकर। देखिये बाबा साहेब के जीवन पर आधारित एक नया धारावाहिक #एकमहानायक डॉ.बी.आर.आम्बेडकर। #EkMahanayakBRAmbedkar 17 दिसम्बर से सोम-शुक्र, रात 8:30 बजे, सिर्फ़ &TV पर। #जयभीम #JaiBhim #HaiKhaasHarAndaaz #AndTV @prasadjawade @jagannath_nivangune @joeneha