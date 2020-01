प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने लगाए सलमान खान पर गंभीर आरोप, बिग बॉस की भी खोली पोल

नई दिल्ली: टीवी का सबसे बड़ा रिएलिटी शो बिग बॉस (Big Boss 13) में चर्चित चेहरे भाग लेते हैं। घर के बाहर कंटेस्टेंट्स को सर्पोट करने के लिए उनके फैंस, दोस्त व परिवार शामिल होते हैं। इस बार का सीजन पिछले सारे सीजन्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। इतना ही नहीं घर के अंदर कंटेस्टेंट्स को लेकर इस बार खासा क्रेज भी देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा पॉपुलर सदस्य हैं सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) । दोनों को लेकर आए दिन कोई न कोई स्टार ट्वीट करता रहता है।

I still want that.. he loses his ethics in anger. Hes a good guy with major anger issues..but its already proved that @ColorsTV is biased towards him, its too clear!! https://t.co/kiCTuT2ysr

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की कजिन मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने सलमान खान (Salman Khan) और शो के मेकर्स पर कई आरोप लगाए हैं। मीरा चोपड़ा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सलमान खान पर आरोप लगाते हुए मीरा ने कहा कि सलमान खान (Salman Khan) ने आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई में आसिम को जमकर डांटा लेकिन सिद्धार्थ इस लड़ाई के विलेन थे। इतना ही नहीं मारी ने शो के मेकर्स पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। मीरा ने ट्वीट किया कि मैंने शो देखना बंद कर दिया क्योंकि सिद्धार्थ को बिना वजह हीरो बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये शो फिक्स्ड है। मेकर्स सिद्धार्थ को विनर बनाना चाहते हैं। लेकिन जीत के असली हकदार आसिम और रश्मि हैं।

I stopped watching #bigboss bcoz of biasedness of the makers to make #SiddhartShukla the hero, when hes clearly the villain. Whats the point of watching when we know its fixed! They can make siddharth win but #Asim and #RashamiDasai are the real winners of the show.