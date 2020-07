फिल्मों के बाद TV इंडस्ट्री में पंहुची नेपोटिज्म की बात, इस सीरियल में दिखेगा इसका सच

नई दिल्ली। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput died)की मौत के बाद से फिल्म इंडस्ट्री (nepotism in the film industry) में नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। लोग इस पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए सामने आ रहे है। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी जगत की हस्तियां भी नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म और बुलिंग(nepotism, groupism and bullying) को लेकर अपनी राय रखते हुए इस पर अवाज उठाने को तैयार हैं। और इस मुद्दे को लकर सबसे ज्यादा चर्चे पर आ रही है कंगना रनौत(Kangana Ranaut on nepotism) जो कई बड़ी हस्तियों पर निशाना साध चुकी हैं।

फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ते इस मुद्दे को देख टीवी पर भी नेपोटिज्म(nepotism is a flagrant problem) का मुद्दा उठाया जा रहा है। और नेपोटिज्म का यह वायरस टीवी के टॉप शो 'मैडम सर’(Madam Sir TV Serial) में देखने को मिलेगा। इस शो का नया प्रोमो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। शो में मैडम सर नेपोटिज्म के मुद्दे से किस तरह से निपटेंगी ये दिखाया जाएगा। साथ ही इस शो के जरिए यब बताया जा रहा है कि लोग किस तरह से सिफारिश के द्वारा अपनी गद्दी हासिल करने में सफल हो जाते हैं।

क्या है प्रोमो में ?

सीरियल के प्रोमो (share serial promo)में आप देख सकते है कि सिफारिश के जरिए पुलिस थाने में आई नई इंस्पेक्टर (मिश्री पांडे) जैसे ही कैबिन में पहुंचती हैंवहां मौजूद एक इंस्पेक्टर मैडम सर से कहती हैं- नेपोटिज्म का कमाल तो देखिए जो लोग काबिल नहीं है वो भी कुर्सी गरमा रहे हैं। इसके बाद नई इंस्पेक्टर यानी मिश्री पांडे अपने मामा को फोन लगाती हैं और कहती हैं- मामाजी आपके आर्शीवाद से सब इंस्पेक्टर तो बन गए हैं। एसएचओ भी जल्द ही बन जाएंगे।

टीवी के छोटे पर्दे पर आने वाला यह शो दर्शकों को बेहद पसंद आएगा। इसमें यदि हंसी मजाक का तड़का है तो वही दूसरी ओर कई बड़ी सीख भी है जो समाज में फैली गंदगी को साफ करने की बात बताती है।