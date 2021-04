राहुल वैद्य ने दिशा परमार को रोमांटिक अंदाज में किया Kiss, वायरल हो रहा है वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 फेम सिंगर राहुल वैद्य आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। उनके फैंस भी राहुल की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। हाल ही में राहुल का उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ एक रोमांटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिशा और राहुल को एक साथ देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।

दोनों का कुछ दिनों पहले एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें कपल की शादी का सीन भी था। फैंस ने इस गाने माधन्या को बेहद पसंद किया था। अब राहुल पब्लिक्ली दिशा को किस करते नजर आए। जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है।

राहुल वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिशा परमार भी उनके साथ दिखाई दे रही हैं। दोनों माधन्या गाने पर एक दूसरे के साथ रोमांटिक अंदाज में डांस करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद राहुल दिशा को माथे पर बड़े ही प्यार से किस करते हैं। वीडियो के साथ राहुल ने कैप्शन भी लिखा है- रियल के साथ रील लव दिशा परमार, माधन्या को बहुत प्यार मिल रहा है! आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा परमार ने भी इस वीडियो में कमेंट करते हुए हार्ट वाला इमोजी बनाया है।

The wedding love song “Madhanya” is out .. ❤️⁦⁦🧿⁦@disha11parmar⁩ ⁦@DesiMFactory⁩ check out the full song on https://t.co/5i8t66q6xQ #madhanya #rahulvaidya #dishaparmar pic.twitter.com/iGeTcBlm7H