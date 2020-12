फैंस की भारी डिमांड के बाद राहुल वैद्य की हुई शो में वापसी, सलमान खान ने कहा- अब क्यों आए हो?

नई दिल्ली | बिग बॉस के मेकर्स ने इस बार शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए नई-नई तरकीब अपनाई है। शो की शुरुआत में ही सीनियर्स की एंट्री और फिर मिनी फिनाले ने दर्शकों को हैरानी में डाल दिया। अब घर में छह चैलेंजर्स की एंट्री के साथ-साथ धीरे-धीरे एविक्ट हुए कंटेस्टेंट्स की भी वापसी हो रही है। पहले अली गोनी फिर निक्की तंबोली की वापसी हुई। अब शो में एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है जिसकी सोशल मीडिया (Social media) पर खूब डिमांड हो रही थी। यहां तक कि अली गोनी ने उन्हें जीत का दावेदार भी बताया था। हम बात कर रहे हैं राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) की, जिन्होंने हाल ही में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में वापसी कर ली है।

