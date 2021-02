Rahul Vaidya पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर, उमड़ी फैंस की भीड़.. महिला पुलिस में भी दिखी दीवानगी

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में रनरअप बनकर बाहर निकले राहुल वैद्द (Rahul Vaidya) इंटरनेट सेंसेशन बने हुए हैं। राहुल वैद्द को लेकर फैंस की दीवानगी देखने लायक है। हर तरफ उन्ही के चर्चे हैं। राहुल ने बिग बॉस की ट्रॉफी भले ही अपने नाम नहीं की लेकिन लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। खासकर राहुल की फीमेल फॉलोइंग बहुत बढ़िया है। बिग बॉस के घर से निकलने के बाद राहुल वैद्द सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने पहुंचे तो वहां फैंस ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। राहुल इतने ढेर सारे प्यार के लिए भगवान का धन्यवाद करने पहुंचे थे जहां सेल्फी क्लिक कराने के लिए महिला पुलिस कॉन्सटेबल भी उनके आगे पीछे घूमती दिखीं।

राहुल वैद्द की फोटो और वीडियो को विरल भयानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। जिसमें साफ देखने को मिल रहा है कि लड़कियों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। राहुल ने गले में पीले कलर का भगवान का गमछा डाला हुआ है। राहुल जब मंदिर से बाहर निकले तो उन्हें दो महिला पुलिस ने भी रोक लिया। उन्होंने राहुल के साथ फोटो क्लिक करवाई और उसके बाद राहुल भी उनसे कुछ बात करते हुए दिखे।

My boy this is just the beginning 💯

🔥🔥🔥🔥🔥@rahulvaidya23 we love you ❤️#RahulVaidya pic.twitter.com/utiinPWLgJ