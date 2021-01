राहुल वैद्य को लेकर ट्रोल हो रही थीं दिशा परमार, एक्ट्रेस ने ट्विटर को कहा अलविदा

नई दिल्ली: टेलीविजन का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट राहुल वैद्य धमाकेदार गेम खेल रहे हैं। इसी शो में उन्होंने अपनी दोस्त व टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार को शादी के लिए प्रपोज किया था। उसके बाद से ही दिशा काफी लाइम लाइट में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। लेकिन इस बीच उन्हें राहुल वैद्य को लेकर ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे में अब दिशा ने एक बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल, दिशा परमार ने ट्विटर से अलविदा कह दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि वह ट्विटर पर मिल रहे लगातार कमेंट्स से परेशान हो गई थीं। उनके मेंटल हेल्थ इसका काफी असर पड़ रहा था। दिशा ने एक ट्वीट कर लिखा, 'बीच में ट्विटर से थोड़ी दूरी बनाना मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। नहीं तो लोग टॉक्सिक हो जाते हैं।' उनके इस ट्वीट से साफ है कि वह लगातार ट्रोलिंग से परेशान हो गई हैं।

A little distance from Twitter in between is good for Mental Sanity!

People can get Toxic! #JustSaying