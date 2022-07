बिग बॉस 16 में बॉयफ्रेंड आदिल संग होगा राखी सावंत का निकाह, सलमान खान बनेंगे बाराती!

बॉलीवुड की ‘ड्रामा क्वीन’राखी सावंत अक्सर किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वो इसे खूब इन्जॉय कर रही हैं। वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ स्पॉट की जाती हैं। हाल ही में राखी ने 'बिग बॉस 16' का हिस्सा बनने की इच्छा जताई है। इसके साथ ही राखी ने शो में आदिल के साथ शादी करने को लेकर भी बात की।

राखी सावंत इससे पहले बिग बॉस में तीन सीज़न में दिखाई दे चुकी हैं और अब उन्होंने 16वें सीजन में बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ जाने की इच्छा जताई है। राखी ने एक मीडिया हाउस से बात करने के दौरान कहा कि ' "अगर हम बिग बॉस के घर में रहे, तो फिर बिग बॉस ही हमारी शादी करेंगे, निकाह करेंगे, मैं कहती हूं कि बिग बॉस हाउस में ही मेरा निकाह आदिल से करा दो। अगर हम गए तो आदिल भी बोलेंगे बिग बॉस में मेरी शादी करो ना। मैं इसके तैयार हूं।'

