'तारक मेहता' से कटा दिशा वकानी का पत्ता, अब ये फेमस एक्ट्रेस निभाएगी दया बेन का किरदार

तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी के पॉपुलर कॉमेडी शोज में से एक है। 14 सालों से ये शो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। हालांकि समय समय पर शो में बदलाव होते रहे हैं। कई दिनों से ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में दयाबेन की एंट्री की खबरें आ रही है, लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि शो के लिए नई दया बेन मिल गई है।

पहले खबर थी कि दिशा वकानी एक बार फिर दयाबेन के अवतार में नजर आएंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। अब शो में दयाबेन का रोल ये एक्ट्रेस निभाने जा रही हैं।

rakhi vijan to play role of dayaben in taarak mehta ka ooltah chashmah