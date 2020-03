टीवी ही नहीं ऐप पर भी आएगी रामानंद सागर की Ramayan, डाउनलोड करके क्यूआर कोड करना होगा स्कैन

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते जहां लोग घरों में कैद हैं वहीं अब उनके लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जनता की भारी डिमांड के बाद 28 मार्च से डीडी नेशनल चैनल पर रामायण (Ramayan) का फिर से प्रसारण किया जाएगा। हाल ही में प्रसार भारती (Prasar Bharti) ने दर्शकों के लिए रामायण को लेकर एक और अच्छी खबर दी है। अब रामायण आप सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और आप फ्री में लाइव रामायण देख सकेंगे।

Please tune in to @DDNational at 9 am & 9 pm to watch 'Ramayan' and @DDBharati at 12 noon and 7 pm to watch 'Mahabharat' today and everyday.#StayHomeStaySafe #IndiaFightsCorona@narendramodi @PIB_India @DDNewslive @DDNewsHindi