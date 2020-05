दूरदर्शन पर शुरु होने जा रहा है Shri Krishna, जानिए कब और किस समय होगा प्रसारण

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बाद से ही लोगों ने पुराने सीरियल्स के रिटेलीकास्ट की डिमांड की थी, जिसके बाद सबसे पहले दूरदर्शन पर रामानंद सागर की 'रामायण' (Ramayan) का प्रसारण किया गया। जिसके बाद वो हुआ, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रामायण ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सभी सीरियल्स को मात देकर रामायण टीआरपी लिस्ट में नंबर 1 पर बनी रही। अब दर्शकों के लिए एक और खुशखबरी है कि अब दूरदर्शन पर Shri Krishna लौट रहा है। इस शो को भी Ramanand Sagar ने डायरेक्ट किया है।

From tomorrow, Sunday May 3rd, watch daily at 9 PM only on @DDNational one of the most popular serials "Sri Krishna" . @PBNS_India @DDNewsHindi @PIB_India @PMOIndia @BJP4India @BJP4Maharashtra